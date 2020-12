Paul Pogba podría estar jugando sus últimos partidos con el Manchester United. De aquel volante que llegó hace cuatro años con toda la ilusión de brillar en Old Trafford, queda prácticamente nada. El campeón del mundo en Rusia 2018 ha perdido la felicidad por completo y al próximo año es muy probable que lo veamos defendiendo otra camiseta.

Así lo ha revelado el siempre polémico Mino Raiola, quien en entrevista con el diario italiano ‘Tuttosport’, afirmó que Pogba “debe cambiar de equipo″. Uno de los posibles destinos para el francés es Juventus, su último equipo antes de regresar tras varios años en Turín.

“Es inútil perder tiempo buscando culpables. Paul está infeliz en el Manchester United, ya no logra jugar como desearía y como la gente espera. Debe cambiar de equipo. Tiene un contrato que expira en año y medio, pero creo que la mejor solución es que se vaya en el próximo mercado”, afirmó.

“De no ser así, en Old Trafford saben que van a perderlo gratis, ya que de momento el jugador no piensa renovar su contrato. Si alguien no lo entiende, entiende poco o nada de fútbol”, agregó el también representante de Zlatan Ibrahimovic y Erling Haaland.

“Quizás podría ser el Juventus su próximo destino. ¿Por qué no? La relación con sus excompañeros es excelente. En la era del COVID-19 no hay muchos clubes que puedan ficharle”. concluyó.

Cabe recordar que Paul Pogba llegó al Manchester United en el mercado de fichajes de verano del 2016 procedente de Juventus por 105 millones de euros. Entre sus títulos como ‘Red Devil’ se cuentan una Europa League y Copa de la Liga Inglesa.

Paul Pogba volvió a Manchester United en 2016. (Foto: AFP)





