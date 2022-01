Ni Diego Simeone ni el Atlético de Madrid, ni siquiera una oferta para la ampliación de su contrato que terminaba en año y medio, alteraron el deseo de volver a Inglaterra ni de ir al nuevo y millonario proyecto del Newcastle de Kieran Trippier, que regresa a la Premier League con 86 encuentros, una Liga y una posición predominante en el lateral derecho titular del club rojiblanco, que ahora rebusca un sustituto para el futbolista. El internacional inglés ha firmado un contrato de dos temporadas y media con el club de las ‘Urracas’.

El pasado verano, cuando fue el Manchester United el que insistió en su contratación, el Atlético cerró la puerta de salida a Kieran, que ahora, medio año después, inamovible en su intención de volver a Inglaterra, culmina su salida, atraído por el Newcastle en un traspaso aceptado por la entidad madrileña a cambio de unos 14,5 millones de euros, según cifras publicadas en la prensa inglesa.

“Agradecido absolutamente a todo este tiempo que ha estado aquí con nosotros, porque se ha comportado muy bien, ha trabajado muy bien, ha sido un futbolista muy importante para nosotros y ahora mirar siempre para adelante en lo que viene y buscar alternativas como siempre para que las cosas funcionen”, expresó el miércoles Simeone tras el entrenamiento, en el que ya no participó Trippier, que viajó entonces a Newcastle para pasar la revisión médica y cerrar los detalles con su nuevo equipo.

“Estoy encantado de unirme a este fantástico club. Disfruté mi etapa en Madrid, pero cuando conocí el interés del Newcastle y después de haber trabajado con Eddie Howe antes supe que aquí era donde quería estar. Soy consciente de que hay mucho trabajo por delante, pero conozco bien la exigencia de la Premier League. Y sé lo increíble que es este club”, afirmó Trippier, el primer fichaje de la nueva propiedad de este club británico, que es penúltimo en la clasificación con un único triunfo en 19 jornadas.

Trippier fichó por el Newcastle por dos temporadas y media.

“Cuando surgió la oportunidad de ficharlo, no lo dudamos”, expresó Howe, su entrenador y que ya dirigió a Trippier en el pasado, en el Burnley, cuando fue cedido por el Manchester City.

Su traspaso es la confirmación de lo que pareció el pasado domingo la victoria por 2-0 contra el Rayo Vallecano, que fue el último partido con el Atlético de Trippier. El primero se remonta a hace dos años y medio, al 18 de agosto de 2019, en la primera jornada de la Liga contra el Getafe en el Wanda Metropolitano, cuando comenzó la construcción de un territorio, el lateral (en el 4-4-2) o el carril (en el 5-3-2) derecho en el esquema de Diego Simeone que le ha pertenecido salvo lesiones, sanciones o contadas excepciones: de sus 86 partidos, nada más cuatro son desde el banquillo. Y 67 son completos.

En otros once no tuvo minutos por decisión técnica o por rotaciones, en doce fue baja por lesión y en otros once por la sanción que le impuso la Federación Inglesa por romper las reglas de apuestas en julio de 2019, cuando iba a ser traspasado del Tottenham, su anterior club, al Atlético de Madrid.

En cuanto volvió recuperó su posición como titular en la banda derecha, la misma que ha desempeñado también esta campaña: de los 26 partidos jugados por su equipo, él disputó 18. Seis se los perdió por lesión. En catorce empezó como titular. Anoche ya no jugó en la Copa del Rey ante el Rayo Majadahonda, porque ultimaba su salida al Newcastle.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.