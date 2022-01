En los últimos meses, uno de los rumores que se ha esparcido con fuerza por las oficinas del Fútbol Club Barcelona tiene que ver con la llegada de Mohamed Salah. Según distintos medios, los altos mandos de la institución de la Ciudad Condal se han fijado en el crack africano como fichaje para el mercado de verano de 2022 o 2023. Sin embargo, el delantero egipcio de 29 años reiteró su intención de quedarse en el Liverpool y aseguró que no está pidiendo una locura para renovar su contrato, que vence en año y medio.

El egipcio, que se encuentra disputando la Copa África, termina contrato en 2023 y tras meses de rumores aún no ha renovado con el club inglés. Eso sí, el ex Fiorentina, Roma, Chelsea, entre otros, ha mostrado su predisposición para alargar el vínculo con el equipo de Anfield Road.

“Quiero quedarme, pero no es algo que esté en mis manos. Depende de ellos. Saben lo que quiero. No estoy pidiendo ninguna locura”, dijo Salah en una entrevista con la revista GQ. “He estado aquí cinco años ya. Conozco el club muy bien. Me encanta la afición, ellos me quieren. Pero ahora está en las manos de la directiva”, añadió.

Mohamed Salah afirmó que quiere seguir en el Liverpool. (Foto: Reuters)

La renovación convertirá a Salah en el jugador mejor pagado en la institución, por lo que el Liverpool ya busca la fórmula para no romper con su escala salarial. La prensa inglesa asegura que las demandas del egipcio para cobrar 30 millones de euros son falsas y que el nuevo contrato estaría más cerca del de Virgil Van Dijk, quien percibe 14 millones por temporada.

La intención de Liverpool es recompensar al delantero y entiende que debe ser el que más cobre. En esa línea, se le ofrecerá una suculenta prima de renovación para compensar que su contrato se ajuste a la relación de salarios en el club. La del egipcio es la próxima operación a tratar sobre la mesa de las oficinas de Anfield, que ya ha ido renovando en las últimas semanas a sus jugadores más importantes como Alisson, Van Dijk, Fabinho, entre otros.

Salah, que es el máximo goleador de la Premier League, con 16 tantos, ha disputado 26 encuentros esta temporada y ha marcado en total 23 goles ente todas las competiciones, además de haber repartido nueve asistencias.





