Se asoma: Mourinho escuchará oferta de tradicional club de la Premier League para este 2019

José Mourinho no dirige desde finales de 2018, fecha en la que fue despedido del Manchester United por malos resultados en la mitad de temporada. Hasta hace poco, el técnico estuvo como comentarista de una cadena europea para la Champions League, pero pronto dirigiría al Newcastle , el que sería su tercer equipo a lo largo de su paso en el fútbol inglés. Todo en el mercado de fichajes que está a poco de abrir.

Así lo asegura el diario español Sport a través de su página web oficial. El medio español menciona que ante la posible salida de Rafael Benítez del Newcastle, José Mourinho es quien aparece en escena ahora para dirigir a las 'Urracas' que estuvieron cerca de descender en la campaña que acaba de terminar.

Newcastle tendría nuevos dueños debido a la crisis económica que afronta y ello llevaría a que el presidente Mike Ashley venda el club. El jeque árabe, Sheikh Khaled, está dispuesto a pagar una gran cifra por el cuadro inglés y no querría la presencia de Benítez en el banquillo. Mourinho es su elegido de cara a la próxima temporada.

Incluso, se menciona que personas allegadas a 'Mou' han indicado que el ex DT del Porto, Chelsea, Inter de Milán y Real Madrid está dispuesto a escuchar una oferta de las 'Urracas'. Las semanas que vienen son clave para cerrar su incorporación.

"Lo que tenga claro es que voy a volver para el verano europeo, para la nueva temporada. Sé exactamente lo que no quiero y esa es la razón por la que he dicho "no" a tres o cuatro equipos. Sé lo que quiere y no hablo de un equipo en concreto", indicó José Mourinho hace poco. ¿Se dará?

