Erik ten Hag no quiere esperar hasta el 1 de julio para empezar a ejercer como el nuevo entrenador del Manchester United. El técnico neerlandés ya fue oficializado como el sucesor de Ralf Rangnick y con eso es suficiente, razón por la que comenzó a pedir jugadores para su nuevo proyecto. En esa línea, según reportan este martes medios ingleses, el aún DT del Ajax ha puesto la mira nada menos que en Memphis Depay y Frenkie de Jong, dos jugadores importantes en el vestuario del FC Barcelona, aunque con posibilidades reales de salir en el mercado de fichajes de verano 2022.

Según The Independent, Depay es del gusto de Ten Hag para la próxima campaña. Si bien no tuvo un buen paso por Old Trafford hace unos años, la campaña goleadora que ha protagonizado con el Barcelona en el 2021-22 invita al técnico a pensar que será un refuerzo de garantías.

Con contrato hasta junio de 2023, el cuadro azulgrana estaría por la labor de vender a Depay. El también exdelantero de Lyon no es el favorito de Xavi Hernández y en Camp Nou podrían ganar varios millones de euros con su venta para cubrir la llegada de otros jugadores.

El Manchester United no es el único club en el que ha sonado Depay. En los últimos meses, el atacante neerlandés también fue relacionado con el Lyon, equipo en el que tuvo un buen paso y cuyo presidente, Jean-Michel Aulas, admitió abiertamente que se encuentra en sus planes.

Frenkie de Jong y Depay en la mira del United. (Foto: Getty)

Al igual que Depay, Frenkie de Jong es otro nacido en los Países Bajos que está en el radar del Manchester United. Siempre según la citada fuente, Ten Hag desea contar con sus servicios pues ya la conoce desde la época en que trabajaron juntos en el Ajax que alcanzó las semifinales de la Champions 2018-19.

Los altos mandos del Barcelona saben que Frenkie de Jong es un jugador clave para Xavi y no están por la labor de dejarlo ir. Sin embargo, una poderosa oferta del Manchester United haría que los catalanes, por lo menos, piensen en la posibilidad de su venta para aligerar la masa salarial.

Esta no es la primera vez que un equipo de la Premier se muestra interesado en De Jong, y una prueba de ello es que el Manchester City también preguntó por él hace unas semanas. Lo mismo hizo el Bayern, aunque en mejor medida, por lo que el neerlandés ahora es visto como una muy buena opción para hacer caja en el Barça, y así poder afrontar el fichaje de Erling Haaland.

Valorizado en 90 millones de euros, una posible venta de Frenkie de Jong podría ayudar a mejorar la estabilidad financiera del conjunto catalán. Consciente de esta situación, el padre del futbolista se pronunció sobre la posibilidad de que su hijo pueda dejar el Camp Nou, e incluso reveló que los equipos más importantes del mundo ya se han contactado con él.





