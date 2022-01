Julián Álvarez consiguió convertirse en el 2021 en el mejor futbolista del torneo argentino. El aún delantero de River Plate brilló en la Liga Profesional y en la Copa Libertadores, llamando la atención de más de un equipo de Europa. Más de uno preguntó por su situación; sin embargo, ya habría un vencedor en la pelea por tenerlo: Manchester City.

El cuadro citadino tendría todo listo para poder tener al nacido en Calchín este 2022. Incluso, los medios europeos se atrevieron a revelar cuánto pagará la institución para cerrar el acuerdo con los ‘Millonarios’. Se trataría de una de los traspasos más importantes del fútbol argentino.

Según explicó el conocido periodista Fabrizio Romano, ambos clubes habrían acordado el traspaso del atacante de 21 años por 18,5 millones de euros más variables. El contrato tendría vigencia por los próximos cinco años.

Julián continuará en River Plate lo que queda de la temporada y luego aterrizará en Inglaterra. Los ‘Sky Blues’ se adelantaron a cualquier otros pretendientes. En la lista de posibilidades también se encontraban Real Madrid, Inter de Milán y Manchester United.

Este será el reto más importante en la carrera de Álvarez, que, una vez consiga ser anunciado, será parte de un acuerdo entre el Manchester City y River para que ingrese como préstamo a Argentina.

Pep contaría con Julián como una de las variantes en ataque, a pesar de que hace algunos días reveló que no sabe ningún dato de la operación. “No tengo ninguna información sobre el club, nada. Ni una palabra. No sé nada”, dijo el ex DT del Barcelona.

Fabrizio Romano reveló acuerdo entre River Plate y Manchester City por Julián Álvarez. (Captura: Twitter)

