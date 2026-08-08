Desde el Gelora Bung Karno Madya Stadium, este sábado 8 de agosto se llevará a cabo el partido entre Chelsea vs. Milan EN VIVO y EN DIRECTO, correspondiente a un amistoso internacional. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 7:00 a.m.; en México comenzará a las 6:00 a.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 9:00 a.m.; en España a las 2:00 de la tarde. Los canales de transmisión también serán según el país. En esta ocasión, el encuentro se podrá seguir por Claro Sports EN VIVO. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Chelsea vs. Milan se enfrentan en amistoso internacional. (Video: Chelsea)
Chelsea vs. Milan se enfrentan en amistoso internacional. (Video: Chelsea)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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