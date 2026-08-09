Desde el Seoul World Cup Stadium, en Corea del Sur, este domingo 9 de agosto se llevó a cabo el partido entre vs. correspondiente a un amistoso internacional. ¿A qué hora se podrá ver este encuentro? En Perú, el evento arrancó a las 6:00 de la mañana. La transmisión del partido estuvo disponible a través de Disney Plus y Movistar Plus. El duelo entre el conjunto inglés y el cuadro español servió como parte de su preparación y se disputará en territorio surcoreano.

Manchester City vs. Atlético de Madrid se enfrentan en amistoso internacional. (Video: Manchester City)
Manchester City vs. Atlético de Madrid se enfrentan en amistoso internacional. (Video: Manchester City)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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