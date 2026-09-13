Este domingo 13 de septiembre desde las 10:30 a.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, además de las alternativas digitales en Disney Plus Premium y Fanatiz. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. Por otro lado, Old Trafford será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, y Paraguay, mientras que seis horas más en España. ¡Imperdible!

Manchester United vs. Manchester City será transmitido por ESPN y Disney Plus. (Video: Manchester United)
Manchester United vs. Manchester City será transmitido por ESPN y Disney Plus. (Video: Manchester United)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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