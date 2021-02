Su salida al Tottenham parecía la solución para su mala situación en el Real Madrid, pero ya ni en su ‘casa’, la Premier League, donde saltó a la élite del fútbol, lo quieren. Gareth Bale no termina de levantar cabeza, no consigue borrar su pasado reciente en la ‘Casa Blanca’ y parece que lo está reescribiendo, siendo un suplente habitual para Mourinho y una decepción para sus aficionados.

El galés no tuvo ni un solo minuto en el partido contra el Chelsea, ni aun cuando era el único recurso ofensivo que le quedaba a Mourinho en el banquillo y sin haber agotado los cambios, pese a que el Tottenham necesitaba goles para intentar empatar. Eso ha sido la gota que ha colmado el vaso en relación a Bale.

Olivier Holt, columnista del Daily Mail, ha analizado la presencia de Bale en el Tottenham, cuyo fichaje lo califica como “un fracaso caro y humillante”.

”Gareth Bale ha sido un fracaso humillante y caro en Tottenham esta temporada en lo que parece ser un truco de relaciones públicas que salió mal ... ¿Dónde está el hambre de demostrar su talento?”, razona Holt.

Sin embargo, su crítica no quedó ahí para mal del entorno del ‘Expreso de Gales’: “Más de 10 millones de libras en salarios para que un tipo se siente en el banco la mayor parte de la temporada no me parece una ganga. Ahora, las cosas han cambiado y la presencia de Bale se ha convertido en una fuente de rencor más que en una fuerza de unidad”.

Bale, lo que le cuesta al Tottenham

Según explica el rotativo, teniendo en cuenta los 783 minutos que ha disputado Bale con los de Londres hasta la fecha, el club gasta unos 10 mil euros cada 60 segundos que este pasa en el terreno de juego.

A la semana, Bale estaría recibiendo 742 mil euros. Desde ese sueldo, Tottenham acordó pagarle alrededor de 371 mil, el restante iría a las arcas del Real Madrid, dueño de su pase en la actualidad

A partir de este cálculo, ‘The Sun’ reveló que cada gol de Bale en Tottenham, que hasta el momento son cuatro, le costó al equipo 1.4 millones de euros. La inversión que tuvo Daniel Levy en cuanto al ‘Expreso de Cardiff’ no ha valido la pena a la fecha.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR