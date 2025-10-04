Golazo de Moisés Caicedo, Chelsea 1-0 Liverpool. (Video: ESPN / Foto: Getty)
El duelo entre vs. , por la fecha 7 de la , arrancó con todo. abrió la cuenta con un soberbio golazo a los 14 minutos del primer tiempo. En Stamford Bridge, el ecuatoriano se perfiló frente al arco y sacó un tremendo derechazo que fue imposible de atajar para el georgiano Giorgi Mamardashvili, quien está reemplazando al lesionado Alisson en el arco del Liverpool. Un bombazo del ‘Moi’ que marcó su tercer tanto en esta temporada de la Premier en un duelo de dos candidatos al título.

