Gol de Valentín Barco, Chelsea 5-3 Leeds (Video: EFL)
Gol de Valentín Barco, Chelsea 5-3 Leeds (Video: EFL)

El argentino convirtió su primer gol oficial con la camiseta del en el vibrante triunfo 6-3 ante el Leeds United por la tercera ronda de la en Inglaterra en Stamford Bridge. El ‘Colo’ apareció en el minuto 79 para anotar el 5-3 parcial en un segundo tiempo repleto de emociones, sentenciando el trámite y guiando la clasificación del equipo dirigido por a la siguiente fase del torneo. Sobre los descuentos, Barco asistió a Welbeck para el último gol del partido a favor de los ‘blues’, que perdían 2-0 y sellaron la remontada.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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