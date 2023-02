Chelsea vive una complicada situación a nivel deportivo que comienza repercutir con temas extradeportivos con los jugadores. Uno de los más señalado es Graham Potter quien ha recibido correos con amenazas de muerte si no comienzan a lograr mejores resultados. El DT habló sobre la situación en la previa del próximo partido ante Tottenham por la Premier League.

“A pesar de que he tenido apoyo, he recibido algunos correos electrónicos no muy agradables que quieren que muera y que mis hijos mueran, así que, obviamente, no es agradable. El tema para mí es ‘o.k., ¿cómo me comporto?’ Eso es a lo que siempre recurro. Cuanto más alto vas, más presión tienes sobre cómo eres como persona”, afirmó.

El cuadro ‘blue’ no sabe lo que es ganar desde el mes de enero. A pesar de la gran inversión en fichajes, siguen sin encontrar la brújula que los lleve a un mejor panorama. En febrero solo ha anotado un gol por intermedio de Joao Félix. En Champions League, tiene que remontar el 1-0 ante Borussia Dortmund.

“Quiero triunfar aquí, pero las amenazas no son nada agradables. Puedes reaccionar de dos maneras. Podría decir que no me importa, pero sabrías que estoy mintiendo. A todos les importa lo que piense la gente porque estamos programados para estar conectados socialmente. Pregúntale a mi familia cómo ha sido la vida para mí y para ellos. No ha sido nada agradable”, continuó el estratega.





La situación de Potter

Calificándolo como una situación poco sostenible, Potter admitió que muchas veces no sabe cómo reaccionar ante estos mensajes. Sin embargo, trata de llevar las críticas de la mejor manera tomándolo como un incidente aislado, aunque establecer un límite para no agravar la situación.

“Entiendo que los aficionados se van a casa y están molestos porque el equipo no está ganando, pero les aseguro que mi vida durante los últimos tres o cuatro meses ha sido bastante desagradable, aparte del hecho de que estoy muy agradecido por esta experiencia. Solo tienes que dejarlo de lado y, afortunadamente, es un incidente aislado y podría provenir de cualquier parte. No es agradable. Aceptas las críticas, aceptas que te abucheen si pierdes, aceptas absolutamente lo que se te presente. Pero hay un límite...”, agregó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.