El 10 de mayo pasado, el Manchester City dio uno de los golpes más fuertes en el mercado de fichajes europeos, al anunciar el acuerdo con el Borussia Dortmund por el traspaso de Erling Haaland. Uno de los mayores ‘culebrones’ se resolvía entonces, sin embargo y casi un mes después, al noruego no lo ha visto más ni en las redes sociales del club inglés. De hecho, hasta se ha lucido con camiseta de Boca Juniors, menos con la de su nuevo club. En Inglaterra ya comienzan a especular sobre las razones. Gabriel Jesús, factor determinante.

De acuerdo a información y argumentos que ensaya el medio británico ‘The Athletic’, el no conocer aún el destino del delantero brasileño está frenando la presentación de Haaland, la cual en el club buscan que sea lo más especial posible, y sobre todo, rentable en términos comerciales.

Gabriel Jesús, que ha sido ofrecido ya a algunos clubes -incluso al Real Madrid-, es el actual poseedor del dorsal ‘9′, el mismo que está destinado al noruego. En el City quieren presentar al ‘Cyborg’ ya con dorsal incluido, pues el impacto del anuncio sería mucho mayor y la asociación con su nueva estrella sería inmediata.

Toda una estrategia comercial para convertir a Haaland en esa figura o ‘rostro’ del equipo de Guardiola, que aunque tiene un plantel brillante, no tiene una gran estrella resonante comercial. Esta demora tiene preocupados a los directivos del City, según el citado medio.

El contrato y Noruega

Los otros motivos podrían resultar más obvios, aunque no tanto. Uno de ellos tiene que ver con la fecha del contrato de Haaland, que será del Manchester City recién desde el 1 de julio, un día después que termine su vínculo de manera oficial con el Borussia Dortmund.

Si bien muchos clubes no esperan al comienzo de los contratos para presentar a sus nuevos jugadores, no será el caso del Manchester City, que aún no ha generado ningún tipo de contenido con el atacante pues busca sacarle el máximo provecho a la presentación.

Finalmente, Haaland ahora mismo se encuentra concentrado con la selección de Noruega, por lo cual no puede acudir todavía al Etihad Stadium y tendrá que esperar para conocer a su nueva afición, la misma que ya reclama por su presencia en redes sociales con el hastag “Presenten a Haaland”.





