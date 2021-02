Desde hace varias temporadas el Real Madrid está detrás de su fichaje, pero por una u otra razón no logra concretarse el encuentro. Harry Kane ha recibido una ‘ayuda’ de manera indirecta de su compañero de equipo Sergio Reguilón, que lo ha acercado a la disciplina del Real Madrid con un ‘guiño’ que también toca a Karim Benzema.

“Harry, nunca había visto algo así. Karim es similar a él, pero Harry ha marcado más goles que Karim, es un jugador increíble, increíble”, dijo el lateral zurdo en entrevista con el medio ‘Soccer AM’.

“Son muy similares porque son delanteros y juegan para el equipo, pero ¿cuántas asistencias tiene Harry para (Heung-min) Son, ¿creo que ocho?”, explicó el lateral izquierdo formado en Valdebebas.

Reguilón llegó esta temporada a préstamo al Tottenham, y sabe que el Real Madrid tiene guardado una opción de recompra por unos 45 millones de euros, y confía en que Florentino tome la decisión de ejecutarla.

Advertencia ‘Spur’

En los ‘Spurs’ no quieren dejar salir al delantero inglés y no solo los directivos o la afición, sino también exjugadores como el histórico gigante Peter Crouch, quien se animó a recomendarle a Kane no fichar por los ‘blancos’.

“Si ganas algo con el Tottenham va a significar 10 veces más que ir al Real Madrid y ganar algo”, aseguró el exfutbolista inglés según informa el Daily Star. Igualmente, es difícil que futbolistas británicos prueben suerte más allá de la isla, salvo alguno que otro caso.





