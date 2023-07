Desde que Robert Lewandowski se fue al FC Barcelona, el Bayern Múnich no ha podido encontrar a un centrodelantero a su altura y eso se evidenció en su reciente eliminación de la Champions League, donde la falta de gol fue un punto clave para caer en manos del Manchester City. Ese panorama explica el porqué de la insistencia por Harry Kane, por quien acaban de lanzar una segunda propuesta de 80 millones de euros para convencer el Tottenham.

Según informó este fin de semana Daily Mail, luego de que los ‘Spurs’ rechazaran los 70 millones iniciales, el conjunto muniqués aumentó la cifra en 10 millones más para así llegar a un acuerdo final por el atacante inglés. Sin embargo, los reportes señalan que dicha cantidad todavía no complace las expectativas del CEO del cuadro de Londres, Daniel Levy.

Aparentemente el Tottenham está buscando que el Bayern Múnich alcance un monto de tres dígitos, algo que por ahora está lejos de suceder. Aunque en un principio la salida de Kane parecía una utopía, ahora todo está en la cancha de los bávaros y, si finalmente ofrecen 100 millones de euros o más, podrían llevarse a uno de los delanteros más prolíficos del fútbol inglés.

A poco para que comience la pretemporada, los de Baviera quieren finiquitar esta posible incorporación para que así puedan trabajar con el plantel completo. La idea de la directiva es que el proceso del club tras la salida de Julian Nagelsmann sea lo menos traumático posible, por lo que el fichaje de Harry Kane le daría una jerarquía diferente al material con el que va a trabajar Thomas Tuchel.





La postura del Tottenham sobre Kane

Con la llegada de Ange Postecoglou al banquillo, el Tottenham quiere respirar mejores aires que en la temporada pasada y así competir para volver a la Champions League. En una reciente conferencia de prensa, el entrenador griego fue consultado por el futuro de Harry Kane y si cuenta con él para cuando comience la pretemporada.

“Kane es uno de los mejores jugadores del mundo. Quiero a Harry aquí y quiero que el Tottenham tenga éxito. Estoy seguro de que él también quiere eso”, manifestó el estratega en diálogo con los medios de comunicación, afirmando que el nacido en Walthamstow quiere permanecer en el club.

Eso sí, Postecoglou señaló que primero deberá reunirse con él para conocer sus expectativas para el curso que se avecina. “Quiero presentarme y quiero saber qué quiere que suceda para que este club de fútbol tenga éxito. Entonces saldremos al campo de entrenamiento y lo haremos realidad”, añadió.

Finalmente, el exentrenador del Celtic no quiso ilusionar más a la hinchada del Tottenham. “¿Garantías de que Kane se queda? No he tenido ninguna seguridad. No esperaría ninguno. Uno nunca trata en términos definitivos con este tipo de cosas. Lo que sé en este momento es que Harry es parte de este equipo, con muchas ganas de volver”, puntualizó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.