Le encantaría quedarse en el Tottenham, pero la falta de títulos, y la posibilidad de no jugar ni siquiera la Champions la temporada que viene, amenazan con lastrar una carrera que se asoma ya al al final de una ‘época’. Harry Kane está más cerca de salir de Londres al final de temporada, pero no se quedaría en la Premier League.

De acuerdo a ‘The Athletic’ el presidente de los ‘Spurs’ no quiere oír ni hablar del supuesto interés de los dos equipos de Mánchester, y que estaría más que dispuesto a dejarle salir rumbo a cualquier otra de las grandes ligas.

A sus 27 años, Harry Kane no parece querer quedarse con la duda de lo que habría sido de él en un grande de Europa. Sin embargo, los 140 millones de euros que se rumorea que pediría Levy por Kane lastran sus posibilidades.

Opción Madrid

No parece que ahora mismo Florentino Pérez tenga en sus planes al delantero inglés, y no sol porque Erling Haaland o Kylian Mbappé son las primeras opciones, sino porque en el Madrid no se plantean todavía darle relevo a Karim Benzema.

Sin embargo, si el noruego o el francés acaban recalando en otro equipo y el Tottenham facilita la llegada de su estrella, podría plantearse una operación que ya no rondaría los números de los que se hablaba un par de años atrás.

Alternativas

Si bien la prioridad del PSG pasa por renovar tanto a Mbappé como a Neymar, según ‘Mirror’, los caminos de Mauricio Pochettino y Harry Kane podría juntarse nuevamente tras sus años en el Tottenham. El nacido en Londres también despierta el interés de los franceses. Mientras que el Barcelona asoma del mismo modo como otra posibilidad.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO