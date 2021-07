El costo del plantel de Inglaterra que viene disputando la Eurocopa 2021 bordea los 1270 millones de euros, situándose como la selección más costosa del certamen continental. Esto se le debe a las grandes figuras con las que cuenta, muchas de ellas en pleno ascenso de sus carreras, quienes son los llamados a ser los mejores del planeta una vez que se acabe el reinado de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Contar con futbolistas de la máxima élite es algo valorado por Kieran Trippier. El lateral derecho resaltó lo importante que es para su seleccionado contar con futbolistas de clase mundial, ya que ello contribuye para afrontar cualquier reto sin temores. Tal como el que sostendrán este miércoles en las semifinales de la ‘Euro’ contra Dinamarca.

“Tenemos mucho talento y cuando entrenas contra Sancho o Rashford, Foden, Grealish todos los días...cuando entras al campo contra los rivales, porque los jugadores que tenemos son de clase mundial, estás listo. No hay miedos”, dijo a The Guardian.

El futbolista de 30 años podría cerrar el mejor año de su carrera, en caso Inglaterra levante el título europeo, después de ganar LaLiga con el Atlético de Madrid.

“Ha sido una temporada increíble y me motiva a ganar más, incluso a mi edad. Salir con Inglaterra me da mucha confianza y tal vez pueda compartir esa experiencia con otros que no han ganado cosas. Por otra parte, ahora tenemos jugadores que están ganando trofeos con sus clubes y todos tienen esa mentalidad ganadora”, comentó al respecto.

Por último, el exTottenham destacó la gran labor que realiza Gareth Southgate al mando del cuadro de los ‘Tres Leones’, que va en busca de su primera Eurocopa.

“Gareth y el personal trabajan muy duro entre bastidores para formar un equipo. Hacemos mucho trabajo defensivo en los entrenamientos - tres contra dos acciones, o seis contra cuatro… donde estás deteniendo cruces y tu posición es correcta. Hemos trabajado muy duro en eso”, zanjó.





