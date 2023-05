Ya pasaron tres días desde que Manchester City dejó al Real Madrid fuera de la Champions League con un baile incluido: lo goleó 4-0 en el Etihad Stadium, para sellar su pase a la gran final, y aún el partido sigue dando que hablar. Así, Jack Grealish aprovechó este viernes para enviarle un sutil mensaje a Guti, exfutbolista merengue, quien lo había criticado tras el partido en el Santiago Bernabeú.

Recordemos que luego del empate 1-1 en España, Guti participó en una edición de ‘El Chiringuito’ y no dudó en criticar la actuación deL ‘10′ de los ‘Cuidadanos’. “El City tiene a Grealish, que no se va de nadie. En la Premier se irá de todo el mundo, pero yo en Champions no lo he visto”, sentenció.

Pero lo que no se esperaba el español es que la vuelta de la semifinales de la Liga de Campeones sea totalmente distinta y sirvió para que algunos de los jugadores del equipo de Pep Guardiola, como Grealish, se reivindiquen ante su afición con una abultada goleada que deshizo las aspiraciones del conjunto blanco.

Ante esto, el inglés usó las redes sociales para replicar la publicación de Twitter de El Chiringuito, donde Guti lo ‘fulminó’ y le dejó un simple recado: un emoji con un cierre en la boca. Obviamente, el tuit se viralizó rápidamente y en pocas horas sumó casi 40 mil me gusta, 8 mil retuits y ¡1,6 millones de visualizaciones! Una locura.

El City presentó nueva ‘mica’

Este viernes, Manchester City dio a conocer la nueva indumentaria que utilizará la temporadad 2023-24. La marca alemana Puma fue la encargada de presentar la camiseta del cuadro finalista de la Champions League, que se dio el lujo de eliminar al vigente campeón, Real Madrid.

En las fotos de la presentación estuvieron algunas de las estrellas más importantes, como Erling Haaland, Jack Grealish, Riyad Mahrez, Ederson y Kevin de Bruyne. Según la web del City, “La nueva equipación rinde homenaje a las características icónicas del Etihad Stadium y está inspirada en la camiseta que el equipo usó durante la primera temporada en su nuevo estadio”.

Como es de esperarse, la nueva ‘piel’ posee las últimas tecnologías de hidratación que cuenta la marca deportiva, como la tela principal ultraweave y la tecnología drycell. Aún no hay detalles de cuándo se usarpa, pero podría estrenarse en la actual Premier League en la fecha 37.

