James Rodríguez y Carlo Ancelotti no podrían haber empezado mejor la temporada en la Premier League. El Everton suma cuatro victorias entre el torneo inglés y la Carabao Cup. Sin embargo, el primer problema ya ha aparecido para el técnico italiano por ‘culpa’ del mediocampista colombiano. uno de los jugadores de la plantilla que quiere ver más minutos en los partidos importantes.

Se trata nada menos que de Anthony Gordon, jugador de 19 años que, según el propio Ancelotti, le pidió explicaciones por su falta de minutos en el equipo titular, sobre todo en los dos primeros juegos de la Premier.

“Quería una explicación y le dije que la plantilla es realmente competitiva y, a veces, puede suceder que los jugadores no estén involucrados”, declaró Ancelotti en rueda de prensa.

Tras las recientes incorporaciones de Doucuré, Allan y James Rodríguez, la presencia de los jugadores que la temporada pasada formaban parte del equipo se ha visto altamente reducida. Anthony Gordon es uno de los muchos casos que se están viviendo en el Everton.

“Pero esto no significa que no crea en ellos. Creo que tuvo la oportunidad contra Salford de mostrarnos su calidad, aprovechó la oportunidad porque jugó muy bien... A veces puede suceder, también para jugadores importantes, que los jugadores no estén involucrados en el juego. Esto es lo que puede suceder en todos los equipos competitivos”, agregó.

Demasiados jugadores

Carlo Ancelotti quiere una plantilla más corta y ya se lo ha hecho saber a la directiva. El objetivo primordial del Everton esta temporada es el de luchar por los puestos europeos. Tras más de cinco años sin estar en Europa, el equipo de Liverpool quiere cambiar eso.

TE PUEDE INTERESAR