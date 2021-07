A pesar de que hace algunos meses daban por hecho su salida, el futuro de James Rodríguez parece estar más ligado al Everton de Rafael Benítez. Diferentes medios del país, aseguran que el club no está dispuesto a desprenderse del futbolista si no llega una oferta seductora. En pocas palabras, el club no regalará al colombiano, ya que, aún es considerado como una pieza importante en la plantilla.

El conjunto inglés solo dejará salir al atacante siempre y cuando aparezca una propuesta interesante. En caso ocurra lo contrario, no tienen ningún problema en que cumpla el año que aún le queda de contrato. Asimismo, en Inglaterra señalan que esta posibilidad se ha enfriado en las últimas semanas y que se le ha visto al jugador muy contento durante la gira por los Estados Unidos.

Ahora, los medios ingleses confirman que la continuidad de James está mucho más cerca que en los primeros días de la llegada del Rafa Benítez a la institución. Como bien sabemos, ambos tuvieron enfrentamientos cuando coincidieron en el Real Madrid de LaLiga. Además, consideran que encontrar a un futbolista con los dotes del colombiano es muy difícil.

Sin embargo, aún no se descarta la salida del jugador durante el mes de agosto, pero en Everton lo ven más complicado cada día que pasa, ya que las opciones se van reduciendo y es muy difícil recibir una oferta millonaria en este mercado de pases a raíz de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Eso sí, su regreso al cuadro blanco, aunque esté Carlo Ancelotti, está completamente descartado. AC Milan y Sevilla también realizaron una oferta, pero ahora tras el fichaje de Lamela por el club español, la situación es mucho más difícil. La Serie A sería una opción más probable, pero tampoco hay interés de los grandes de Italia.

Debido a esto, en Inglaterra ven con buenos ojos que James siga en el Everton tratando de ganarse la confianza de Benítez, y así alcanzar los objetivos que no pudo completar en la temporada pasada, como la clasificación a la Champions League.





