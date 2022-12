Desde mucho antes que comenzara el Mundial Qatar 2022, el destino de João Félix estaba más que decidido. El delantero portugués no sentía cómodo en el Atlético de Madrid y su única alternativa era forzar su salida lo más pronto posible, pues era consciente que aún tenía mucho por potencial por explotar en el equipo de Diego Simeone, especialmente siendo una alternativa para el ‘Cholo’.

Así, pues, tras su participación con Portugal en la Copa del Mundo, de donde se marcharon eliminados por Marruecos en cuartos de final, el atacante luso solo está enfocado en buscar un mejor destino para su carrera y ya lo habría conversado con su agente, Jorge Mendes.

Según informa ‘The Athletic’, Aston Villa es el principal candidato para recibir a João Félix, pues ya habría tenido un primer contacto con Mendes. Así, pues, si bien no hay ninguna propuesta formal, el delantero estaría siendo presionado para irse a la Premier League, un torneo que le caería muy bien a su estilo de juego.

Actualmente los ‘Villanos’ son dirigidos por Unai Emery, un técnico que ha sabido explotar el talento de futbolistas habilidosos y con mucho por crecer. Mendes considera que es el destino ideal luego de sentirse muy poco valorado en el Atlético de Madrid.

João Félix llegó al Atlético de Madrid proveniente del Benfica. (Foto: EFE)

Hace unas semanas, cuando Félix todavía se encontraba en Qatar con la delegación de Portugal, Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado de los ‘Colchoneros’, confirmó lo que para muchos era un secreto a voces: que su relación con Diego Pablo Simeone ya estaba muy deteriorada.

“Es la apuesta más grande que ha hecho el club. Yo creo tiene el nivel máximo mundial, pero por los motivos que ahora no merece la pena entrar, la relación entre el míster y él no es buena ni su motivación. Lo razonable es pensar que saldrá, aunque me encantaría que siguiera, pero esta no es la idea del jugador”, dijo Gil Marín en aquel momento.

Así pues, a la espera que exista un contacto directo entre el Atlético de Madrid y el Aston Villa, el fútbol inglés es el destino más factible para João Félix en estos momentos. Posiblemente en las próximas semanas tengamos novedades, pues en enero se volverá a abrir el mercado de fichajes y seguramente los españoles lo aprovecharán para hacer caja con una posible venta.





