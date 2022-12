Brasil ha volteado la página de la eliminación en el Mundial Qatar 2022. La derrota por penales ante Croacia la semana pasada fue un golpe muy duro para el gigante de la CONMEBOL. Sin embargo, entre los altos mandos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) entienden que ya no vale la pena seguir llorando sobre la leche derramada. Es por esa razón que, tras terminar todo vínculo con Tite, se encuentran en busca de un nuevo entrenador, siendo hasta el momento el italiano Carlo Ancelotti el favorito para sentarse en el banquillo del ‘Scratch’.

De acuerdo a información que este martes presenta el diario italiano Il Corriere dello Sport, el interés de Brasil ya llegó a oídos de Carlo Ancelotti. Al técnico del Real Madrid le seduce dirigir a una selección por primera vez en su carrera como DT. No obstante, el trasalpino ha puesto una condición para tomar el cargo.

Siempre según la citada fuente, Ancelotti le ha comunicado a la CBF que estaría interesado en dirigir al pentacampeón recién a partir del verano europeo del 2024, fecha en la que termina su contrato con el Real Madrid. El italiano quiere cumplir sí o sí su vínculo en Valdebebas si antes no lo destituyen.

Ancelotti está muy contento en el Real Madrid y lo cierto es que en más de una ocasión, el entrenador europeo ha deslizado que podría ser su última aventura. “Esta etapa en el Madrid cerrará mi carrera. Después me retiraré”, confesó el italiano en una entrevista para Il Messaggero en agosto último.

No obstante, el hecho de dirigir a una de las mejores selecciones del planeta podría alargar el tiempo de Ancelotti en los banquillos. De tomar las riendas del ‘Scratch’, ‘Carletto’ tendría la obligación de ganar la Copa América 2024 y el Mundial 2026.

Con el apoyo de Ronaldo

Ronaldo Nazario, leyenda del fútbol brasileño, se mostró partidario de que un entrenador extranjero se haga cargo de la selección de Brasil, tras la eliminación en cuartos de Qatar 2022 frente a Croacia, y aseguró que le encantaría que fueran nombres como Guardiola, Ancelotti o Mourinho, aunque recordó que él no elige.

”Me encantaría ver nombres como Guardiola, Ancelotti o Mourinho entrenando a Brasil. Pero no soy el que elige, veremos qué pasa”, dijo. ”Han surgido estos nombres en Brasil, pero no sé si es verdad. No veo un problema con que sea un entrenador extranjero con Brasil. Ahora va a haber una discusión grande sobre el futuro entrenador de Brasil, veo con muy buenos ojos esos nombres”, añadió.





