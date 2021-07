El Manchester City continúa en la búsqueda de un delantero que reemplace al Kun Agüero, quien fue fichado por el FC Barcelona. Hace unos días se hablaba de Harry Kane, pero el elevado precio que el Tottenham le puso hace que Guardiola empiece a ver otras opciones. El técnico ha señalado a LaLiga como su plan B, teniendo en cuenta a Antoine Griezmann como prioridad, y Joao Félix como alternativa.

En caso el francés no acepte ir a Inglaterra, la directiva de los ‘citizens’ irán con todo por el portugués. Se sabe que el entorno del elenco inglés ya se puso en contacto con el ‘Principito’, pero saben que su salario es una barrera complicada de superar, pero se le avisó que es posible pagarle una cantidad similar a la que percibe en el cuadro catalán (21 millones de euros).

Sin embargo, a pesar de que Antoine sabe que deberá bajarse el sueldo a raíz de la situación actual, él tiene una preferencia: regresar al Atlético de Madrid. Sin embargo, los colchoneros no podrían tener a ambos jugadores al mismo tiempo, ya que el portugués, que cobra 7,5 millones por temporada, costó más de 120 millones de euros y aún no ha terminado de explotar su mejor versión en los dos años que lleva vistiendo la camiseta rojiblanca.

Debido a esto, los directivos del elenco español no verían con malos ojos el desprenderse del futbolista, siempre y cuando aparezca una cifra realmente interesante que sume a su bolsa.

La suma millonaria que el City deberá desembolsar por el portugués

Si Antoine decide volver a su ex equipo, rechazando la oferta de los ‘citizens’, el elenco inglés le abrirá las puertas a Joao Félix. Eso sí, el precio de salida no será bajo, ya que el Atleti sabe que no podría pedir una cantidad menor a la que desembolsó hace dos verano, por lo que exigiría una cifra que ronde los 80 millones de euros.

Asimismo, los 21 años del futbolista dan una mayor seguridad al elenco de Guardiola, ya que en el futuro, cuando todo mejore, su precio real se elevaría a más de 100 millones. No obstante, a su corta edad, el portugués es una de las mayores promesas del viejo continente.





