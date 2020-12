El duelo entre Liverpool y Tottenham no solo sacó chispas dentro de la cancha. Durante un momento del partido José Mourinho y Jurgen Klopp tuvieron un intercambio de palabras, el cual fue develado por el DT de los ‘Spurs’.

Tras el pitazo final, ambos entrenadores se dieron, al parecer, un saludo amigable. Sin embargo, el exentrenador del Manchester United contó en conferencia de prensa lo que le dijo a su colega germano “A Klopp le he dicho que el mejor equipo ha perdido y no estaba de acuerdo. Si me comporto como él en la banda, me expulsan un minuto después”, contó.

Por su parte, el ex Borussia Dortmund también se refirió a la corta conversación que tuvo con ‘Mou’, señalando que pensó que todo era broma, aunque finalmente terminó llevándose una sorpresa.

“‘Mou’ dijo que el mejor equipo había perdido, yo creía que estaba bromeando, pero no...”, afirmó el vigente campeón del balompié inglés.

El encuentro terminó a favor de los ‘Reds’, quienes se impusieron 2-1 al equipo de Londres, con anotación en los últimos minutos del delantero brasileño Roberto Firmino, tomando así la punta de la Premier League.

Esta derrota significó la primera después de diez partidos que sufrió Tottenham. La última vez que cayó fue en el mes de octubre, en un duelo de Europa League ante el Antwerp de Cristian Benavente. La Liga Inglesa sigue más vibrante que nunca.





