Si bien Liverpool brilló imponiendose 5-1 ante West Ham United, por los cuartos de final de la EFL Cup, tal parece que en los ‘Reds’ no todo es color de rosa. Y es que al culminar el encuentro ante los ‘Martillos’, el director técnico del conjunto de Anfield, Jürgen Klopp, lanzó una fuerte crítica contra la afición de su equipo, a raíz de su accionar en los últimos dos encuentros. Asimismo, solicitó que si no quieren alentar, dejen sus entradas a otras personas que deseen asistir al recinto inglés.

“Tengo que decir que, en la primera parte, en la que los chicos jugaron de forma excepcional, no estaba muy contento con el ambiente en la grada”, fueron las primeras palabras del estratega alemán a los medios de comunicación, luego de su clasificación a semifinales de la EFL Cup.

“No sé, no sé lo que la gente quiere. Hemos dominado al West Ham, fallamos ocasiones... Si hubiera estado en la grada no me habría podido ni sentar, al 1.000 %. No sé si el partido contra el Manchester United fue tan malo que tengamos que pedir perdón por no aplastarlos”, añadió.

Jürgen Klopp también habló sobre el duelo ante Arsenal, el cual se disputará este sábado. El DT pidió el apoyo de la afición, señalando que si no quieren alentar, cedan sus entradas a otros hinchas. “Necesitamos a Anfield este sábado, sin Anfield y contra un Arsenal que no ha jugado entre semana y que se ha podido preparar para el partido... Necesitamos a Anfield apoyando desde el primer segundo sin necesidad de que me ponga a discutir con el entrenador rival. Hay mucho fútbol en diciembre, es verdad, pero lo siento, tenemos que seguir jugando. Si no estás de humor, dale tu entrada a otra persona”, sostuvo.

Estos comentarios del estrega alemán llegan después de que Gary Neville, exfutbolista y comentarista de Sky Sports, pusiera en duda el ambiente del estadio y dijera que es el peor para un duelo entre Manchester United y Liverpool. “Siempre he alabado al público de Anfield. No sé qué pasó. Quizás estaban con demasiada confianza antes del partido”, sostuvo.

¿Cuándo vuelve a jugar Liverpool?

Tras el encuentro ante West Ham United, Liverpool se alista para el encuentro ante Arsenal, por la jornada 18 de la Premier League. Este cotejo se disputará en el Estadio Anfield desde las 12:30 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de los canales ESPN y Star Plus para toda América Latina.

Es necesario mencionar que este encuentro será vital para los interes de los ‘Reds’ en la presente campaña. Y es que se enfrentan ante nada menos que el líder del campeonato inglés, quien los supera por una unidad (los ‘Gunners’ suman 39 puntos). En caso consigan la victoria, los ‘Reds’ podrán ubicarse en lo más alto y depender de sí mismos para lograr el título.





