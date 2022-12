Luego del Mundial Qatar 2022, Jude Bellingham siguió haciendo noticia tras su buen rendimiento en la cita futbolística con la Selección de Inglaterra. El mediocampista de 19 años de edad juega en Borussia Dortmund, pero grandes clubes de Europa ya han mostrado interés por ficharlo. Liverpool es uno de ellos y, ante esto, Jürgen Klopp habló sobre el presente de la ‘joya’ quien podría llegar a los ‘reds’.

“Piensa que alguien le ve jugar por primera vez, ¿cuántos años pensaría que tiene? Nadie se acercaría. Juega con tanta madurez, como si tuviera 28 años. Ha hecho un Mundial absolutamente excepcional y es bueno en muchas cosas. Las cosas que ya sabe hacer son difíciles de aprender y las que tiene que mejorar son fáciles de aprender”, aseguró el entrenador alemán.

En relación a su posible llegada hacia Liverpool, el director técnico fue cauto al momento de responder y no dio indicios de posibles negociaciones, pero sí de un claro interés. Real Madrid también lo viene buscando y esto será una dura batalla para definir al mejor postor.

“Todo el mundo ya sabía lo bueno que es, pero no tengo ni idea de lo que eso significa respecto al dinero. No me gusta hablar de dinero con un jugador como Bellingham”, añadió cuando fue consultado sobre la posibilidad del club y la disposición económica para poder ficharlo.





El futuro prometedor del inglés

A mitad de temporada, tanto en club como en selección, Bellingham es un fijo en los onces iniciales y entre los mejores de cada partido sumando 2747 minutos jugados en 32 partidos en los que ya acumula 10 goles y cinco asistencias además de varias actuaciones brillantes.

“Si queremos hacerle un favor, no pongamos obstáculos a su desarrollo. Eso estaría muy bien”, sentenció sobre su precio dejando claro que en Borussia Dortmund no deberían poner muchas trabas para acelerar su salida hacia un club con más competitividad en el fútbol mundial.





