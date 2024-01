La temporada 2023-24 del Liverpool va de maravilla. Es líder de la Premier League con cinco puntos de ventaja sobre el Manchester City (48 ante 43), ha clasificado a la final de la EFL Cup y es el máximo candidato para la ganar la Europa League. Lamentablemente, el buen momento del cuadro rojo se ha visto empañado este viernes, cuando Jürgen Klopp, en lo que ha sido un verdadero ‘bombazo’ en el mercado de fichajes, ha comunicado que dejará el equipo inglés a final de curso. Tras casi nueve años en el cargo, el entrenador alemán ha decidido que no cantará más You’ll never walk alone junto a los hinchas.

¿Qué motivos dio y cuándo tomó Jürgen Klopp la decisión de dejar el Liverpool a final de temporada? Sin sus característicos anteojos y suspirando antes de comunicar su futuro, el entrenador de 56 años ha revelado que el cansancio ha sido determinante en la decisión. Además, adelantó su salida a la directiva del club en noviembre del año pasado.

“Me estoy quedando sin energía”, dijo Klopp en una entrevista con los medios del club en la que explicó las razones de su marcha. “No tengo ningún problema, obviamente. Sabía que tendría que anunciarlo en algún momento, está todo bien, pero sé que no puedo hacer este trabajo una y otra vez”.

El también exentrenador del Mainz y Borussia Dortmund explicó que le comunicó a la directiva su marcha en noviembre, cuando empezaron a planificar la próxima temporada y se dijo a sí mismo: “No sé si estaré aquí el año que viene”. Junto a Klopp se marchan sus asistentes Pepijn Lijnders y Peter Krawietz.

“Puedo entender que esto sea un shock para mucha gente, pero lo puedo explicar. Amo todo sobre este club, esta ciudad y nuestros aficionados. Amo el equipo y a mi cuerpo técnico. Todo, pero que tome esta decisión muestra que estoy convencido de que es la que tengo que tomar”.





Jürgen Klopp anunció su salida a final de temporada. (Foto: EFE)





¿Qué títulos ha ganado Klopp en el Liverpool?





El alemán devolvió al Liverpool a la gloria europea, con la conquista de la Champions League en 2019, y al éxito doméstico, con la primera liga en 30 años en 2020, además de conquistar una FA Cup, una Copa de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Aunque ha anunciado su marcha varios meses antes de final de temporada, el técnico alemán tiene cuatro títulos en la mira para el 2024: Premier League, Europa League, FA Cup y EFL Cup. Pase lo que pase, Klopp dejará una gran huella en el corazón de los hinchas, como lo supieron hacer otros técnicos como Bob Paisley o Tom Watson.





Jürgen Klopp supo ganar con el Liverpool la Champions League de 2019. (Foto: EFE)





¿Cuándo y cómo llegó Klopp al Liverpool?





En octubre de 2015, tras la destitución de Brendan Rodgers como entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp fue nombrado como su sucesor. Su llegada a Anfield generó una gran expectación y emoción entre los aficionados. Klopp heredó un equipo que, aunque talentoso, no había alcanzado su máximo potencial.

A lo largo de su tiempo en el Liverpool, Klopp ha guiado al equipo hacia una transformación impresionante. Bajo su dirección, el Liverpool ganó la Liga de Campeones de la UEFA en la temporada 2018-2019, derrotando al Tottenham Hotspur en la final. Además, en la temporada 2019-2020, el Liverpool conquistó la Premier League, rompiendo una sequía de 30 años sin ganar el título de liga inglesa.





Jürgen Klopp llegó a Liverpool en 2015. (Foto: EFE)





La carrera de Klopp como entrenador





Su carrera como entrenador comenzó en el Mainz 05, un equipo de la Bundesliga alemana, en 2001. Klopp llevó al Mainz a ascender a la Bundesliga y mantuvo al equipo en la máxima categoría del fútbol alemán durante varias temporadas, un logro destacado para un club de recursos limitados. Su estilo de juego ofensivo y su carácter apasionado le valieron elogios y atrajeron la atención de clubes más grandes.

En 2008, Klopp dio el salto al Borussia Dortmund, un club de gran tradición en Alemania. En el Borussia Dortmund, llevó a cabo una transformación notable. Ganó dos títulos consecutivos de la Bundesliga en 2011 y 2012, desafiando el dominio del Bayern Munich. Además, en la temporada 2012-2013, llevó al Borussia Dortmund a la final de la Champions, donde perdió ante el Bayern.

La reputación de Klopp como uno de los entrenadores más destacados de Europa creció aún más, y su estilo de juego atractivo y su enfoque carismático lo hicieron muy querido entre los aficionados al fútbol.





Jürgen Klopp fue elegido por la FIFA como mejor entrenador del año en 2019. (Foto: EFE)





¿Cuándo vuelve a jugar el Liverpool?





Liverpool se centrará ahora en la FA Cup, ya que se enfrentará a Norwich en la cuarta ronda. Este partido se llevará a cabo el domingo 28 de enero a las 9:30 de la mañana (horario de Perú y Colombia) en el Estadio de Anfield. Luego, en la Premier League, el equipo de Luis Díaz enfrentará al Chelsea el miércoles 31 a las 3:15 de la tarde (horario de Perú y Colombia) con transmisión de ESPN y STAR Plus.





