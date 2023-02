Manchester United ha mejorado su nivel en el segundo tramo de la temporada y esto lo coloca en el tercer lugar de la clasificación en Premier League. En el equipo de los ‘red devils’ destaca la presencia de Lisandro Martínez, defensa argentino quien llegó procedente de Ajax, por pedido de Ten Hag. A lo largo de su estadía, ha recibido críticas sobre su baja estatura, pero él hace caso omiso.

“No puedo controlar eso, es simplemente una opinión. Entiendo cuando la gente dice eso. Me demuestran quiénes son. No es problema mío. Al comienzo, en Argentina, fue lo mismo. Pero es normal porque, en el fútbol, no es muy común jugar de central con mi estatura”, mencionó el defensa.

Por otro lado, recordó uno de los momentos más difíciles que pasó en el cuadro inglés. Para el argentino, la derrota ante Brentford significó un antes y después en el interés por ganar. Hoy en día marchan terceros y aseguran su presencia en la próxima Champions League.

“Fue duro, desde luego, porque uno no quiere tener un comienzo así. El resultado fue duro, la forma en que perdimos. La actitud fue muy mala. Pero el equipo cambió directamente la mentalidad. Dijimos: ‘Bueno, estamos en el suelo, pero tenemos algo que demostrar. Hay que pelear de nuevo’. A veces, es bueno ver las cosas malas y tener, luego, una transformación en la cancha”, agregó.





La pasión en su juego

Los futbolista argentinos poseen un factor común y determinante que los diferencia de otros países: la pasión. Lisandro Martínez ha demostrado su gran temperamento y lo decisivo que puede ser al momento de salvar un balón o marcar a un rival.

“Los argentinos somos siempre así, somos apasionados. El fútbol para nosotros es todo, así que por eso siempre tratamos de darlo todo. Recuerdo que, de pibe, cuando era realmente pequeño, cuatro o cinco años, empecé a pelear y a llorar cuando perdía, así que es algo que llevamos en la sangre y en el corazón. Es nuestra cultura”, contó.





