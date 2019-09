Tres graves enfermedades al mismo tiempo: Van Dijk estuvo al borde la muerte en 2012 y escribió su testamento

► ¡A madrugar! Barcelona y Real Madrid ya conocen fecha y hora oficial del primer Clásico del 2019-20



Virgil van Dijk es el mejor defensor central del momento. Ganó la Champions con el Liverpool , fue elegido el mejor jugador de Europa y quedó segundo en el último 'The Best'. La vida la sonríe al holandés, pero en sus 28 años, no todo ha sido felicidad.



Según ha contado en una reciente entrevista, el holandés estuvo al borde de la muerte en el 2012 cuando una apendicitis, peritonitis y pielonefritis (infección renal) lo postraron en la cama. El hoy central del Liverpool, que por ese entonces jugaba en el Groningen, pensó que no iba a sobrevivir.

"Lo único que pude ver fueron tubos colgando sobre mí. Mi cuerpo estaba roto y no podía hacer nada. En ese momento, los peores escenarios estaban zumbando alrededor de mi cabeza”, explicó Virgil van Dijk a la revista ‘FourFourTwo’.

El testamento de Van Dijk

El otrora jugador del Southampton vio la muerte de tan cerca que hasta escribió su testamento. “Si muriera, una parte de mi dinero iría a mi madre. Por supuesto, nadie quería hablar de eso, pero teníamos que hacerlo. Podría haber terminado”, reveló el central.



Han pasado los años y Virgil van Dijk se ha convertido en todo un sobreviviente. No solo venció a las enfermedades que lo aquejaban, también llegó a ser el central número 1 del mundo. Tras perder el premio 'The Best' ante Messi, ahora el holandés va por el Balón de Oro, donde es serio candidato.

