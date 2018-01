Decir que enamora es quedarse corto. Esta camiseta, por lo menos, es una reafirmación de que la identidad no solo tiene que ver con el territorio o el espacio. De hecho, las trasciende. Pero hay casos en los que los sentimientos se corresponden a tal punto de crear estrechas relaciones entre la ciudad, las instituciones y los fanáticos. Cuando pensamos en Liverpool , por ejemplo, de inmediato se nos viene a la mente el equipo que juega en Anfield y la legendaria banda que fue sensación en los sesenta. ¿Y si los juntamos?

En redes sociales ya circula un modelo de camiseta del Liverpool en la que le rinde homenaje al los Beatles. Se trataría de una edición especial e ilimitada, que si bien no tiene voz oficial por el momento, los hinchas de los 'Reds' y de los 'Fab Four', piden a gritos de que se haga realidad.



El modelo descansa sobre un predominante color blanco, donde aparece, desde luego, el escudo del club, en el pecho el nombre de 'The Beatles' en letras negras y debajo las siluetas de los integrantes de la banda originaria de la ciudad portuaria en el famoso cruce de Abbey Road.

Esta es la camiseta del Liverpool, que es viral en redes sociales, en homenaje a The Beatles.

Recordemos que los 'Reds', además, tienen una fuerte vinculación con el rock pues el himno oficial de los hinchas del Liverpool es el tema 'You’ll never walk alone', original de Richard Rodgers y Oscar Hammerstein y que popularizó en 1963 el grupo Jerry and the Pacemaker.



Ahora, los aficionados del club tendrán que adaptar a sus cánticos temas como 'Help', 'Let it Be' o 'Yellow Submarine', ya que la camiseta está inspirada en Abbey Road, la imagen del undécimo álbum de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.