El Manchester City ha vivido los mejores momentos de su historia bajo la dirección de Josep Guardiola, pero el futuro del técnico catalán en el banquillo de los celestes comienza a ser una cuestión inquietante tanto para el club como para sus hinchas. A pesar de tener contrato hasta junio de 2025, los rumores sobre su posible marcha una vez que expire este vínculo han ido en aumento durante las últimas semanas. Y aunque el DT, en un principio, optaba por el silencio o respuestas evasivas, sus recientes declaraciones han dejado entrever que el final de su ciclo en el club podría estar más cerca de lo que muchos quisieran aceptar. Lo que parecía un comentario inocente ha sonado a despedida, avivando aún más la incertidumbre sobre su continuidad.

“Que me pasen la factura y les pagaré lo que cueste la pancarta”, comentó Guardiola en conferencia de prensa en referencia a los aficionados que recaudan dinero para pedirle que siga. “Me enamoré de este club desde el primer día que llegué aquí. Lo que tenga que pasar, pasará”, expresó el catalán, palabras que suenan a un adiós no tan lejano.

No solo se ha especulado sobre la salida de Guardiola, sino que el Manchester City también ha estado en el ojo de la tormenta por presuntas violaciones al ‘Fair Play’ financiero. Ante este panorama, el exentrenador del FC Barcelona ha sido claro en su postura: su lealtad hacia el club sigue intacta. En sus declaraciones, defendió enfáticamente a la institución y a todo su entorno, destacando que su mejor respuesta ante las acusaciones es demostrarlo en el campo, ganando partidos.

“No hay que olvidar por qué estoy aquí. Soy el entrenador. La persona que habla más con los medios de comunicación de este club, el que envía más mensajes a los aficionados. Claro que voy a defender a mi equipo. Confío en todos, desde el propietario, el presidente, el CEO y toda la gente que trabaja y con la que he trabajado aquí durante todos estos años”, agregó.





Guardiola en Manchester City: un ciclo marcado por éxitos y desafíos





Desde que el nacido en Sampedor (municipio de Barcelona) llegó al City, ha acumulado una impresionante lista de títulos, consolidándose como uno de los técnicos más exitosos de la historia del fútbol mundial. Sin embargo, su estancia no ha estado exenta de desafíos. El propio Pep admitió que durante sus casi nueve años en el club ha enfrentado situaciones complejas, algunas previsibles, otras no tanto.

“Ha habido situaciones complicadas en estos casi nueve años que llevo aquí. Algunas esperadas, otras más difíciles de diferir. Pero no me quejo. Soy parte de este club, no sólo el entrenador”, reconoció. A pesar de las dificultades, Guardiola ha mantenido su compromiso con la entidad, algo que subrayó al decir: “Amo al Manchester City y siempre será así”.

Josep Guardiola es entrenador del Manchester City desde el 2016. (Foto: Getty Images)





