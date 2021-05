Muy lejanos han quedado esos años del Liverpool arrollador subcampeón y campeón de Champions League, o ganador por primera vez de la Premier League. De hecho, puede quedarse fuera del torneo europeo pues ahora mismo es cuarto en la liga inglesa. Y así de lejos también ha quedado el reinado de Mohamed Salah, que en su momento, incluso, se puso en lo más alto de toda Europa.

El bajón del conjunto de Anfield es total, tanto a nivel de equipo, de banquillo (Klopp se tambalea) y a nivel individual. Su máxima figura es el reflejo de lo que pasa en el cuadro ‘Red’, está a oscuras.

Y ha sido el propio delantero egipcio el que ha sembrado la semilla de la duda sobre su futuro y ha asegurado que no ha tenido conversaciones con el Liverpool sobre su nuevo contrato.

“Nadie me está hablando de eso, así que no puedo decir mucho. Nadie en el club me está hablando de nada, así que no lo sé. Dije antes que quiero ganar la Premier League nuevamente, pero quiero ganar la Champions League también de nuevo”, dijo ‘Mo’.

“Es una gran cosa ganar, solo estoy tratando de ganarlo una y otra vez. Parte de nuestro trabajo es ganar trofeos”, admitió en una entrevista en Sky Sport.

Autor de 29 goles y 4 asistencias en los 46 partidos que ha disputado en la presente temporada, Mohamed Salah de 28 años acaba contrato en 2023. Pero el africano hace ya algunos meses que no tiene nada clara su continuidad en la escuadra de Anfield.

Peligra el tridente

Así las cosas, aquel trío de ataque que conquistó Europa, Salah-Mané-Firmino, podría estar viviendo sus últimos minutos. O al menos así lo creen en Inglaterra.

“La gente sigue hablando de los problemas del Liverpool en la defensa, pero su mayor problema está en el otro lado del campo. Cuando miras a otros grandes tridentes , tres delanteros del pasado, probablemente duraban tres años y luego avanzan. El Liverpool lleva con este tridente cuatro o cinco años, por lo que es necesario romperlo en el verano”, admitió Carragher.

