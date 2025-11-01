Liverpool vs Aston Villa por Premier League. (Diseño: Christian Marlow)
Liverpool vs Aston Villa por Premier League. (Diseño: Christian Marlow)

vs. se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 10 de la . Este duelo está pactado para el sábado 1 de noviembre desde las 2:00 p.m. (horario en Perú). Para seguir la transmisión de este partido, los fanáticos del fútbol inglés deben conectarse a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus y DGO. No recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV.

Liverpool vs Aston Villa por Premier League. (Video: Brentford)
Liverpool vs Aston Villa por Premier League. (Video: Brentford)

TAGS RELACIONADOS