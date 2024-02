Liverpool vs. Brentford se ven las caras EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE TV este sábado 17 de febrero, por la fecha 25 de la Premier League 2023-24. El compromiso será en el Estadio Gtech Community y empieza a partir de las 7:30 a.m. (hora peruana, 9:30 a.m. en Argentina), bajo la transmisión de las señales de Star Plus y ESPN. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Conoce todos los detalles de este encuentro como la programación y las incidencias. No te pierdas el partido en la web de Depor.

Liverpool se alista para enfrentar a Brentford por la Premier League. (Video: Liverpool)





Liverpool vs. Brentford: posibles alineaciones

Liverpool: Kelleher; Alexander Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Jones, Gravenberch; Jota, Darwin Núñez, Luis Díaz.

Brentford: Flekken; Nathan Collins, Pinnock, Ben Mee, Roeslev; Mathias, Jensen Norgaard, Vitaly Janelt; Reguilón, Ivan Toney y Maupay.