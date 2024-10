Por la Jornada 8 de la Premier League, Liverpool vs. Chelsea chocan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) desde Anfield este domingo 19 de octubre. El partido está programado para comenzar desde las 10:30 p.m. (hora peruana, dos más en Argentina) y será transmitido por las señales de ESPN y Disney Plus para los países de Sudamérica. En México, se podrá ver por TNT Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Los ‘Reds’ llegan a este duelo como líderes del certarmen con 18 puntos y buscarán mantenerse en la cima, mientras que los ‘Blues’ quieren obtener un triunfo para acercarse a la punta del torneo. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias del encuentro.

Liverpool y Chelsea se enfrentan por la Premier League. (Video: LFC)