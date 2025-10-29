Liverpool vs. Crystal Palace por la Carabao Cup. (Diseño: Christian Marlow)
Liverpool vs. Crystal Palace por la Carabao Cup. (Diseño: Christian Marlow)

vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la cuarta ronda de la Carabao Cup (EFL). Este duelo está pactado para el miércoles 29 de octubre desde las 2:45 p.m. (horario en Perú). Para seguir la transmisión de este partido, los fanáticos del fútbol inglés deben conectarse a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus y DGO. Revisa aquí toda la información detallada, el minuto a minuto e incidencias del partido.

Liverpool vs. Crystal Palace por Carabao Cup. (Video: Liverpool)

