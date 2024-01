Liverpool vs. Fulham se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este miércoles 10 de enero, por las semifinal de ida de la Carabao Cup. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Anfield y arrancará desde las 3:00 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de los canales ESPN y Star Plus para todos los países de América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos, así como conoce la programación de este partidazo por la web de Depor.

Liverpool se alista para el partido ante Fulham, por la EFL Cup. (Video: Liverpool)

Liverpool vs. Fulham: probables alineaciones

Liverpool: Kelleher, Arnold, Van Djik, Konaté, Joe Gómez, Curtis Jones, Elliot, Szoboszlai, Luis Díaz, Darwin Nuñez, Gakpo

Fulham: Leno; Castagne, Adarabioyo, Issa Diop, Antonee Robinson; Bobby Reid, Palhinha, Tom Cairney, Willian, Andreas Pereira; Raúl Jiménez