Liverpool vs. Manchester City EN VIVO vía ESPN y Fútbol Libre TV por liderato de Premier League.

Con el colombiano Luis Díaz, Liverpool vs. Manchester City se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 10 de marzo de 2024 por la fecha 28 de la Premier League en partido que se llevará a cabo en el estadio de Anfield (61,276 espectadores). El partido está programado para las 10:45 de la mañana (hora en Perú y Colombia) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de STAR Plus y ESPN; Movistar para España. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

Erling Haaland fue el autor del primer gol del partido entre Manchester City vs. Liverpool. (Video: ESPN)

Liverpool vs. Manchester City: alineaciones probables

Liverpool: Kelleher, Joe Gómez, Konaté, Van Djik, Robertson, Endo, Mac Allister, Elliot, Salah, Darwin Nuñez, Luis Díaz

Manchester City: Walker, Ruben Días, Aké, Stones, Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden, Doku, Halaand