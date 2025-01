Siguiendo la programación de la Premier League, Liverpool vs Nottingham Forest se enfrentan hoy EN VIVO y EN DIRECTO por la jornada 21 del torneo inglés. Para seguir la transmisión completa de este partido debes conectarte a la señal de ESPN por su plataforma de streaming de DISNEY PLUS, disponible en su plataforma de paga para dispositivos móviles, PC o TV. En caso no cuentes con este servicio puedes seguir todas las incidencias por la web de Depor. Este evento está pactado para las 03:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) en el Estadio The City Ground. Liverpool llega en un buen momento, no solo por ser líder indiscutible en la tabla con una diferencia de 6 con el que lo sigue, sino que ha goleado en la tercera ronda de la FA Cup ante el Accrington con un 4-0. Lo mismo hizo su rival, el Forest también superó otra etapa en el mismo torneo venciendo 2-0 al Luton. No te pierdas cada detalle de este partido.





El Liverpool llega de golear en la FA Cup. (Video: Liverpool)

