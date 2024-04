Liverpool vs. Sheffield United se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 31 de la Premier League de Inglaterra. El duelo se jugará este jueves 4 de abril desde la 1:30 p.m. (hora peruana), desde el estadio Anfield Road. El duelo podría reafirmar el buen momento de los ‘reds’ en el torneo local y, de ganar la contienda, seguirán siendo líderes inalcanzables, sin importar lo que suceda con sus perseguidores Arsenal y Manchester City. Por el lado de la visita, quieren conseguir un triunfo para comenzar a salir del último lugar de la tabla. El choque contará con la presencia de Luis Díaz. La transmisión del partido STREAMING LIVE estará a cargo de la señal de STAR Plus para todo Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. ¡Siguen las emociones!

El gol del mes de Liverpool es de Darwin Núñez. (Video: Liverpool)

Liverpool vs. Sheffield United: probables alineaciones

: Kelleher, Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Endo, Szoboszlai, Saah, Darwin Nuñez, Luis Diaz. Sheffield United: Ivo Grbic, Mason Holgate, Ahmedhodzic, Jack Robinson, Jayden Bowen, Vini Souza, Arblaster, Gustavo Hamer, Ben Osborn, Oliver Mcburnie, Ben Brereton.