Liverpool y Southampton se miden por la ronda de 16vos. de final de la EFL Cup. (Diseño: Christian Marlow)
vs. se ven las caras por la ronda de 16vos. de final de la EFL Cup en Inglaterra. Para seguir la transmisión de este partido, los fanáticos del fútbol inglés se deben conectar a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus y DGO. Este duelo está pactado para el martes 23 de septiembre desde las 2:00 p.m. (horario en Perú). Recuerda, no recomendamos la señal pirata de Fútbol Libre TV. Sigue todos los detalles e incidencias en Depor.

Previa Liverpool vs. Southampton. (VIDEO: ESPN)
