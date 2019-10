'King Mo': Salah marca el 2-1 para la remontada del Liverpool ante Tottenham por la Premier League [VIDEO]

Llegó con polémica. Tras varias intentos y luego de hacer figura al guardameta Gazzaniga , los 'Reds' pudieron darle vuelta al encuentro gracias a su figura Mohamed Salah , quien no falló desde la pena máxima para marcar el 2 a 1 del Liverpool al Tottenham en Anfield por la Premier League.



La jugada la armó Sadio Mané, quien luchó hasta el final un balón que parecía perdido y forzó el contacto con el defensor Serge Aurier, quien en su intento por despejar el esférico, terminó por derribar en el área al nigeriano.



El juez del encuentro no dudó en cobrar penal, pese a los reclamos de los 'Spurs', quienes entendían que fue Mané el que buscó el contacto y no hubo intención de Aurier.

Mohamed Salah

Sin embargo, el árbitro no cambió de opinión y Salah fue el encargado de cambiar la falta por gol. El egipcio sacó un zurdazo potente. Gazzaniga quiso aguantar y terminó quedándose parado en el centro.



Antes, a los 53', Jordan Henderson había puesto el empate con un zurdazo, mientras que Harry Kane, a los 48 segundos de iniciado el partido, se había encargado de abrir el marcador en Anfield.

LA PREVIA DEL PARTIDO

La repetición de la final de la última final de la Champions League tendrá curso en Anfield, el mítico estadio de los 'Reds' que marchan imparables en el torneo local y la competición europea, mientras que los 'Spurs' están ante una gran chance de recuperar terreno.



Tottenham, séptimo con 12 puntos está ante la gran chance de acortar a 10 unidades la ventaja que el líder Liverpool (25) tiene sobre ellos. Una derrota sería despedirse de toda opción al título a los blancos.

