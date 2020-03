El entrenador del Liverpool, el alemán Jurgen Klopp, dijo que la derrota encajada ante el Watford va a “liberar” a sus futbolistas, que, a partir de ahora, jugarán sin la presión de batir récords en la Premier League.

Klopp aseguró que su equipo reaccionará tras la derrota encajada. “Ya no habrá que hablar de récords”, señaló el preparador de los ‘reds’, que acumulaban cuarenta y cuatro partidos sin conocer la derrota y dieciocho victorias seguidas en la Premier, algo solo conseguido antes por el Manchester City del español Pep Guardiola.

“El equipo no fue lo suficientemente bueno ante el Watford”, dijo Klopp, que buscó el lado positivo: “No creo que se puedan batir los récords cuando se quiera. Se pueden romper cuando estás al cien por cien centrado en lo que quieres hacer, ya sea correr un maratón o lo que sea”.

“No fuimos lo suficientemente buenos. Ahora no sería positivo para mí mirar hacia atrás dentro de unos años y pensar que el Liverpool casi lo logró. Esa no es mi principal preocupación. No se puede cambiar", destacó Klopp.

“Íbamos a perder un partido en algún momento, y no lo esperábamos esta vez pero estaba claro que sucedería. Sucedió en este partido y ya considero bastante positivo que nos hayamos acercado a estos registros”, indicó el entrenador del Liverpool.

“Ahora podemos volver a jugar fútbol con libertad, sin presión. No tenemos que intentar conseguir un récord. Solo tenemos que intentar volver a ganar partidos de fútbol ??y eso es lo que haremos”, insistió el técnico alemán del Liverpool, a solo cuatro victorias para amarrar el título de la Premier.

MÁS NOTICIAS EN EL MUNDO