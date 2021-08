“Harry Kane, es uno de los nuestros”, fue el cántico con el que recibió la afición del Tottenham al delantero en el duelo ante Wolverhampton. Kane volvió a reaparecer con los ‘spurs’ por primera vez en esta temporada. Ahora, el panorama no parece ser tan claro para el Manchester City, pues a tan solo pocos días para el cierre de mercado de pases, las negociaciones aún no han iniciado y parece que en este verano, el ‘ciudadano del gol’ no se moverá de su sitio.

A través de los medios oficiales de su club, Pep Guardiola habló sobre los fichajes de este verano: “Cuando decidimos no extender el contrato de Sergio Agüero y la gente preguntó qué íbamos a hacer, dije varias veces que dependería del mercado. Quizás fichemos, quizás no”.

“Estamos en la misma situación. Quedan diez u once días. Veremos qué pasa y tomaremos una decisión en base a ello. Si la plantilla sigue igual, estaré más que feliz con la plantilla que tenemos”, agregó.

Como bien sabemos, tras la llegada de Grealish desde el Aston Villa, el City reforzó un plantel que, para Pep, es de los más competitivos en el viejo continente: “Ponemos una energía increíble en competir con los mejores equipos de Inglaterra y Europa. El grupo es fantástico. Tenemos jugadores de una calidad increíble. Nunca me quejaré. Desde el primer día, nunca me quejé y no lo haré ahora”.

“Pero obviamente el club tiene la obligación y el deber de seguir adelante, de mejorar y de asegurarnos de que podamos ganar otro título de la Premier League. Eso es lo que vamos a hacer”, sentenció.

Bernardo Silva se suma a la lista

El mediocampista portugués, al que se le vincula con el Atlético de Madrid por su deseo explícito de vivir la experiencia de LaLiga, sería el ‘sacrificado’ y habría sido ofrecido nada menos que al AC Milan, según información que avanza el ‘Daily Star’.

El precio de Silva ronda los 50 millones de euros, y los ‘Citizens’ tienen una fórmula para que el conjunto milanista pueda invertir esa cantidad a plazos: una cesión de dos años por unos 18 millones y una opción de compra obligatoria por unos 30 en 2023.





