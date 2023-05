Erling Haaland es uno de los mejores delanteros del planeta. Lo demuestra cada fin de semana con los golazos que marca con el Manchester City. Tal como se ha venido conociendo, el secreto del éxito del noruego está en su disciplina. Entrena bien, come como debe y se cuida como un jugador de su talla lo debe hacer. De su profesionalismo no se puede dudar. Y por si caben dudas, Jack Grealish, uno de sus mejores amigos en el vestuario citadino, se ha encargado de confirmarlo en una larga entrevista que ha brindado al Mail Sport.

“Es el mejor profesional que he visto. Su mentalidad es algo que no volveré a ver. Recupera en el gimnasio, está diez horas de tratamiento al día, baños de hielo y dieta. Por eso es lo que es. Te juro que yo no podría ser así. Tenemos una gran amistad”, comenzó explicando el ‘10′ del Manchester City.

“Después de un partido me dijo: ‘Oye, no salgas esta noche de fiesta’ y le digo que se calle y se vaya a tomarse su baño de hielo. Él se va a casa y se sienta con su familia y pide comida para llevar. A veces esa es mi elección, pero a veces me gusta salir y soltarme el pelo. No me voy a sentar aquí, mentir y decir que no salgo. Me encanta ir a los clubes de los 80 y relajarme en el bar. Por eso en verano me voy a comprar una peluca…”, agregó.

Por otro lado, Jack Grealish, quien llegó al Manchester City la temporada pasada por 100 millones de euros, habló sobre la eliminación en la última Champions League a manos del Real Madrid, rival que precisamente enfrentará el equipo de Guardiola en estas semifinales.

“Fue horrible. Lo que más me molestó fue su segundo gol. Dani Carvajal recibe y centra. Yo estiré las piernas, pero no me sentía en forma para poder taponar el centro. Marcaron y sabemos lo que pasó. Estaba devastado, deprimido. Ahora estamos exactamente en la misma posición que el año pasado. El Real Madrid otra vez”, dijo.

“A tres partidos de ganar la Champions League. Todo lo que puedo decir es que nunca había tenido tanta confianza en mis compañeros y en mí mismo antes de un partido como antes de ir al Bernabéu la semana que viene”, agregó el internacional con Inglaterra.

Grealish elogió el profesionalismo de Haaland. (Foto: Getty Images)





Victoria ante Leeds y llega Real Madrid





El Manchester City terminó de afinar su puesta a punto para acometer su venganza ante el Real Madrid con una victoria sólida frente al Leeds United (2-1), incapaz de frenar a un grupo coral que durante el primer acto arrasó y que sufrió durante los últimos cinco minutos por un tanto aislado de Rodrigo Moreno.

Los hombres de Pep Guardiola han afinado a la perfección su maquinaria para llegar a los instantes cumbres del curso en su mejor momento. Cada partido que pasa, los engranajes del City circulan con mayor precisión y dan una imagen de poderío que genera pavor entre casi todos sus rivales.

Con su victoria ante el Leeds United, acumula 19 partidos oficiales sin derrotas con 16 victorias y 3 empates. Sólo el Nottingham Forest, el Leipzig y el Bayern han conseguido algo más que una derrota.





