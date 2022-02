Sorpresiva respuesta de parte del catalán. El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, descartó las sugerencias de que su equipo sea el mejor del mundo, incluso cuando los vigentes campeones ingleses hayan extendido su ventaja en la cima de la Premier League a 12 puntos después de la victoria del miércoles por 2-0 sobre el Brentford. El técnico señaló a River Plate y Chelsea como los mejores en la actualidad.

Riyad Mahrez y Kevin De Bruyne anotaron un gol cada uno y el City amplió su racha invicta a 14 partidos de liga, alejándose aún más del segundo clasificado, el Liverpool, que tiene dos partidos pendientes. “No somos el mejor equipo del mundo. El mejor equipo es el Chelsea, que ganó la Champions League (europea), o River Plate, que ganó en Sudamérica”, dijo Guardiola a los periodistas.

“No sé. Este tipo de cosas sobre quién es el mejor no me importa. Solo hay que ser feliz y tratar de jugar mejor cada día. Y al final, ya veremos”. “Lo importante es que ganamos el partido y en tres días vamos a Norwich (City) y tenemos que volver a ganar”.

Guardiola ha llevado al City a tres títulos de liga desde que asumió el cargo en 2016, aunque aún no han ganado la Liga de Campeones, y se acercaron más después de llegar a la final la temporada pasada. “Estamos en una buena posición, 60 puntos en este momento”.

“Tenemos que clasificarnos para la Champions League (la próxima temporada) porque ese es el objetivo más importante y luego llegar en los últimos partidos peleando por el título. Esto es lo que quiero conseguir”, cerró el Pep.

Ya elogió antes al ‘Muñeco’

Guardiola y el Manchester City se hicieron en el mercado de fichajes de Julián Álvarez, aunque la ‘joya’ del fútbol argentino se quedará en River Plate esta temporada. El Pep, recordemos, no es la primera vez que valora al club que comanda Marcelo Gallardo. Hace algunas semanas, también se acordó del elenco argentino: “Sé que River Plate ganó la liga de Argentina. Felicitaciones a River Plate y a Marcelo Gallardo también por otro título”, soltó.

Además, tras el fichaje de Julián, Guardiola ya se había expresado también favorablemente a favor del cuadro ‘Millonario’ y de su delantero. “Se desarrolló increíblemente bien con Marcelo Gallardo y sus compañeros. La próxima pretemporada estará con nosotros y veremos qué pasa. Estoy muy contento de tener a este talentoso jugador para los próximos años”, apuntó.





