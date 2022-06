Phil Foden es uno de los mejores volantes jóvenes del mundo. Lo demuestra cada fin de semana con la camiseta del Manchester City, razón por la que su vida futbolística ocupa las portadas de los medios deportivos más importantes de Gran Bretaña. Y aunque por estos días no se encuentre en competencia, el crack inglés de 22 años no deja de protagonizar titulares, sobre todo luego de la intensa discusión que ha tenido el último lunes con su novia Rebecca Cooke en una playa privada en Grecia.

Según informa este martes el diario inglés The Sun, la pelea entre Foden y Cooke empezó luego de que la mujer revisara el celular del futbolista mientras este se bañaba en las aguas de la playa griega de Corfú. Al ver el móvil del crack del Manchester City, entró en nervios y todo se salió de control.

Según los testigos, Rebecca Cooke se irritó mucho tras ver el teléfono de Phil Foden. “Estaban discutiendo y gritando. Todo pasó en la playa y él se puso muy agresivo e intenso. Subieron a la barra y ella no dejaba de gritarle. Ese tipo de cosas no pasan aquí”, describió una persona que no se identificó ante The Sun.

Foden y su novia pelearon en una playa privada en Grecia.

La discusión entre Foden y su mujer fue tan lejos que la seguridad de la playa de Corfú los retiró ante la incomodidad de los presentes. Tal como dejan ver las imágenes de The Sun, Rebecca Cooke le gritó indignada al jugador: “¿Crees que soy idiota? No podemos llevarte a ningún lado. Esto siempre pasa”.

Como era de esperarse, el video protagonizado por Phil Foden ha sido carne para los leones de las redes sociales. El futbolista del Manchester City ha sido criticado por su conducta en público, al igual que su novia. En cuestión de horas, el video de The Sun se ha convertido en todo un viral.

Mientras la prensa inglesa expone sus líos personales, Foden disfruta de sus últimos días de vacaciones a la espera del inicio de los trabajos de pretemporada del Manchester City. El cuadro de Josep Guardiola vuelve a las prácticas en los primeros días de julio con miras al inicio de la Premier League, en agosto próximo.





