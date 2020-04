Robinho es un futbolista que será siempre recordado por su calidad en el campo y también por su adicción a la noche. El brasileño, llamado a ser el sucesor de Pelé, ha acumulado varios capítulos extradeportivos en su carrera, los mismos que se ha encargado de recordar en una entrevista con el diario español ‘Marca’.

El hoy delantero del İstanbul Başakşehir turco evocó las noches de fiesta que solía vivir en el Manchester City, revelando los nombres de sus compañeros de fiesta, aunque lamentó la mala suerte que tenía. No tardaban en descubrirlo.

“Me gustó Manchester, el club, los restaurantes… pero no nos olvidemos de las discotecas. Me gustaba divertirme. ¡Pero los ingleses salían más que los brasileños! Joe Hart salía siempre, Micah Richards y Shaun Wright-Phillips lo mismo. Pero cuando salíamos los brasileños siempre nos pillaban”, manifestó el ex seleccionado de Brasil.

Robinho también dedicó parte de la entrevista para recordar a sus compañeros en el Real Madrid y AC Milan. En ambos clubes compartió vestuario con grandes estrellas como David Beckham o Zlatan Ibrahimovic.

“Beckham siempre estaba con los brasileños (en Real Madrid). Era parte de nuestro grupo. De hecho, los españoles estaban celosos porque hablaba más portugués que español, así que pasaba más tiempo con nosotros”, dijo.

“Zlatan solía decir que él convenció al Milan para que me ficharan: ‘Estás aquí por mí’. ¿Es arrogante? Sí, pero en un buen sentido. Es sólo confianza y confianza en su talento. Para mí es todo lo que un delantero debería ser: un showman y un ganador”, contó el brasileño.





