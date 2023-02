El último lunes, la Premier League acusó al Manchester City de irregularidades financieras en sus cuentas. Según explicó la competición en un comunicado, el vigente campeón del fútbol inglés no proporcionó “información veraz” sobre diferentes temas como el sueldo del entrenador durante cuatro años, los ingresos del club, incluidos patrocinios; además de no haber cumplido la regulación de la UEFA en cuanto a ‘fair play’ financiero y licencia, ni la de la Premier League en cuanto a beneficio y sostenibilidad. La entidad también acusa al club inglés de no haber dado la “información y documentos necesarios” para la cooperación de la investigación entre 2018 y 2023.

Estas denuncias ya han rondado varias veces en el entorno del Manchester City e incluso Josep Guardiola fue preguntado en el año 2020 sobre la posible sanción. En ese entonces, el técnico confió en sus dirigentes e incluso amenazó con marcharse en caso de que fuera cierto.

“Cuando el Manchester City es acusado de algo, como saltarse el Fair Play Financiero, pregunto a la directiva. Ellos me lo explican y yo les creo. Pero les digo “si me estás mintiendo, me iré y ya no seré más amigo”, supo sentenciar el estratega catalán en 2020.

El club de Mánchester ya fue investigado por la UEFA y sancionado por un periodo de dos años sin poder participar en competiciones europeas en 2020 por quebrantar las reglas del ‘fair play’ financiero entre 2012 y 2016. Sin embargo, esta sanción fue levantada por el Tribunal de Arbitraje Europeo y nunca entró en vigor.

El Manchester City, bajo por la lupa por irregularidades en la última década.





¿A qué sanciones se expone Manchester City si es hallado culpable?





El caso del vigente campeón del fútbol ingés será juzgado por una comisión independiente, que será quien tenga que dirimir si el equipo de Mánchester es culpable y qué sanción merece por el centenar de irregularidades que la Premier League entiende que ha cometido.

La comisión tiene poder para aplicar sanciones que van desde el descenso, hasta la pérdida de puntos esta temporada, ya que es poco probable que los resultados de otras temporadas se vean afectados por este caso.

El City también puede recibir multas económicas, como ya le ocurrió en 2020, cuando la UEFA le sancionó con 30 millones de euros, que fueron reducidos a 10 tras la apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. La comisión también puede impedir al City inscribir nuevos jugadores.





